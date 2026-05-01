Tressan

DESSINE TA BD

2 Avenue du Château Tressan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27

fin : 2026-05-27

Date(s) :

2026-05-27

Dessine ta BD

avec Nina Six, autrice-illustratrice

Après deux BDs chez Sarbacane, Les Pissenlits et La Mousse, Nina se lance dans un album Monsieur Bigounia et une série de romans jeunesse Les petites sorcières.

Découvrez l’univers de Nina Six grâce à l’atelier à la manière de qui permettra aux plus jeunes de créer une planche de bande dessinée avec contraintes graphiques ! Séance de dédicaces et vente proposée par la librairie Un point un trait.

En partenariat avec l’association Tapatoudi .

2 Avenue du Château Tressan 34230 Hérault Occitanie

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English : DESSINE TA BD

Draw your comic

L’événement DESSINE TA BD Tressan a été mis à jour le 2026-04-13 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT