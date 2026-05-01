DESSINE TA BD Tressan
DESSINE TA BD Tressan mercredi 27 mai 2026.
Tressan
DESSINE TA BD
2 Avenue du Château Tressan Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27
fin : 2026-05-27
Date(s) :
2026-05-27
Dessine ta BD
avec Nina Six, autrice-illustratrice
Après deux BDs chez Sarbacane, Les Pissenlits et La Mousse, Nina se lance dans un album Monsieur Bigounia et une série de romans jeunesse Les petites sorcières.
Découvrez l’univers de Nina Six grâce à l’atelier à la manière de qui permettra aux plus jeunes de créer une planche de bande dessinée avec contraintes graphiques ! Séance de dédicaces et vente proposée par la librairie Un point un trait.
En partenariat avec l’association Tapatoudi .
2 Avenue du Château Tressan 34230 Hérault Occitanie
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English : DESSINE TA BD
Draw your comic
L’événement DESSINE TA BD Tressan a été mis à jour le 2026-04-13 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT