Dessine ta médiathèque du futur ! Médiathèque Jean d’Ormesson Villeneuve-Loubet

Dessine ta médiathèque du futur ! Médiathèque Jean d’Ormesson Villeneuve-Loubet samedi 4 octobre 2025.

Dessine ta médiathèque du futur ! Samedi 4 octobre, 10h00 Médiathèque Jean d’Ormesson Alpes-Maritimes

libre et gratuit dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T18:00:00

Fin : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T18:00:00

Dessine ta médiathèque du futur ! Une fresque participative pour imaginer ensemble la bibliothèque de demain.

Médiathèque Jean d’Ormesson 30, allée Simone Veil – 06270 Villeneuve Loubet Villeneuve-Loubet 06270 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0492023670 http://ma-mediatheque.net La médiathèque Jean d’Ormesson, ouverte depuis plus de 10 ans accueille tous les publics autour de ses collections riches et variées ; et pour ses nombreuses actions culturelles. Parking gratuit

Dessine ta médiathèque du futur ! Une fresque participative pour imaginer ensemble la bibliothèque de demain.

© CASA