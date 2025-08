Dessine ta pantoufle ! Vatan

Dessine ta pantoufle !

Et si votre enfant ou petit enfant créait sa propre paire de pantoufles personnalisée ?

C’est ce qu’on vous propose avec notre animation « Dessine ta pantoufle » une idée parfaite pour les vacances une activité ludique, créative et locale !

Chaque enfant pourra dessiner librement à l’aide de feutres fournis sur place.

Toutes les pointures du 28 au 53 sont disponibles. Les adultes créatifs sont aussi les bienvenus.

Les pantoufles seront ensuite fabriquées dans notre atelier, avec un délai de 5 jours pour l’impression et la réalisation.

Pendant ce temps, les adultes pourront profiter d’une visite guidée de l’usine.

Un goûter sera offert à tous les petits et grands artistes.

15 places disponibles uniquement Réservation obligatoire 40 .

Vatan 36150 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 21 83 03 contact@lapantoufleduberry.fr

English :

What if your child or grandchild created their own personalized pair of slippers?

German :

Wie wäre es, wenn Ihr Kind oder Kleinkind sein eigenes, persönliches Paar Hausschuhe entwirft?

Italiano :

E se il vostro bambino o nipote creasse il proprio paio di pantofole personalizzate?

Espanol :

¿Y si su hijo o nieto creara su propio par de zapatillas personalizadas?

