Dessine ta ville Sully-sur-Loire

Dessine ta ville

Place Henri IV Sully-sur-Loire Loiret

Tarif : 27 – 27 – EUR

Début : Samedi 2025-12-20 14:00:00

fin : 2025-12-20 16:00:00

2025-12-20

Une chouette après-midi en perspective pour apprendre le dessin de l’architecture et des détails de la ville de Sully sur Loire. A l’issu, moment détente autour d’une boisson chaude pour discuter des dessins qui auront été réalisés.

Matériel de dessin fourni et petit carnet fait main offert. (Boisson chaude incluse) 27 .

Place Henri IV Sully-sur-Loire 45600 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 60 75 54 85 pauline.brideron@live.fr

English :

