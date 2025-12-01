Dessine ta ville Sully-sur-Loire
Dessine ta ville Sully-sur-Loire samedi 20 décembre 2025.
Place Henri IV Sully-sur-Loire Loiret
Tarif : 27 – 27 – EUR
Début : Samedi 2025-12-20 14:00:00
fin : 2025-12-20 16:00:00
2025-12-20
Une chouette après-midi en perspective pour apprendre le dessin de l’architecture et des détails de la ville de Sully sur Loire. A l’issu, moment détente autour d’une boisson chaude pour discuter des dessins qui auront été réalisés.
Matériel de dessin fourni et petit carnet fait main offert. (Boisson chaude incluse) 27 .
Place Henri IV Sully-sur-Loire 45600 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 60 75 54 85 pauline.brideron@live.fr
L’événement Dessine ta ville Sully-sur-Loire a été mis à jour le 2025-12-11 par OT SULLY-SUR-LOIRE