Dessine ta vue, Domaine d’Emeraude Morne-Rouge, Le Morne-Vert

Dessine ta vue 6 et 7 juin Domaine d’Emeraude Morne-Rouge Martinique

Gratuit pour – 18 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T21:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T21:00:00+02:00

L’activité « Dessine ta vue » invite les participants à représenter le paysage du jardin à travers le dessin, en s’inspirant de leurs observations. Elle stimule la créativité, l’expression personnelle et l’attention aux formes, aux couleurs et aux détails, tout en favorisant une appropriation sensible et artistique du lieu.

Le matériel nécessaire (feuilles, crayons, marqueurs) est entièrement fourni par la structure accueillante, afin de permettre à chacun de participer librement. À l’issue de l’atelier, les dessins réalisés seront exposés dans l’espace d’accueil du site, valorisant ainsi le regard des participants. Le personnel de la structure procédera ensuite à la sélection du dessin jugé le plus remarquable, dans une logique de mise en valeur et d’encouragement à la créativité.

Domaine d’Emeraude Morne-Rouge Morne-Rouge Le Morne-Vert 97260 Propreté Martinique Martinique +596 596 64 42 59 https://pnr-martinique.com http://pnr-martinique.com Situé sur le territoire de la commune du Morne Rouge, le Domaine d’Émeraude bénéficie d’un cadre naturel idyllique qui lui confère un caractère unique : ici la nature est restée reine et s’épanouit librement à l’abri des tumultes et des fracas causés par l’Homme. Ce lieu, conçu par le Parc Naturel régional de la Martinique, a pour but d’attiser la curiosité du visiteur et de l’amener à observer la nature, telle qu’elle s’offre à lui au quotidien. Ici, point de mises en scène… Juste une mise en valeur de notre biodiversité dans un splendide écrin. Au Domaine d’Émeraude l’air s’entend, les odeurs se savourent et les bruits se vivent. La fraîcheur du lieu est source de dépaysement et de détente… un voyage, une escapade, une envolée sauvage vers des sensations inconnues. Le Domaine d’Émeraude est une aventure, une idée de partage et de découverte, d’exploration et d’évasion au cœur du territoire. L’émerveillement et la contemplation y sont instinctifs, chacun y vivra un instant magique. Personnes à mobilité réduites, présence de parking, animaux interdits

L’activité « Dessine ta vue » invite les participants à représenter le paysage du jardin à travers le dessin, en s’inspirant de leurs observations. Elle stimule la créativité, l’expression et aux aux…

PNRM