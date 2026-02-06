Dessine tes bottes de rêve Bibliothèque Bellangerais Rennes
Dessine tes bottes de rêve Bibliothèque Bellangerais Rennes mercredi 25 mars 2026.
Dessine tes bottes de rêve Bibliothèque Bellangerais Rennes Mercredi 25 mars, 15h00 dans la limite des places disponibles
Atelier de dessin à l’effaceur à partir de l’album Mon nom est Billy des nuages.
Imagine et fait apparaître toutes les « merveilles » rencontrées par une botte exploratrice sur son chemin, hors des sentiers battus. Dès 4 ans.
Atelier suivi d’une séance de dédicaces.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-03-25T15:00:00.000+01:00
Fin : 2026-03-25T17:00:00.000+01:00
1
http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 40
Bibliothèque Bellangerais 5bis, rue du Morbihan 35000 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine
bibliotheque.bellangerais@ville-rennes.fr 02 23 62 26 40