Dessine tes bottes de rêve Bibliothèque Bellangerais Rennes Mercredi 25 mars, 15h00 dans la limite des places disponibles

Atelier de dessin à l’effaceur à partir de l’album Mon nom est Billy des nuages.

Imagine et fait apparaître toutes les « merveilles » rencontrées par une botte exploratrice sur son chemin, hors des sentiers battus. Dès 4 ans.

Atelier suivi d’une séance de dédicaces.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-25T15:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-25T17:00:00.000+01:00

http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 40

Bibliothèque Bellangerais 5bis, rue du Morbihan 35000 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.bellangerais@ville-rennes.fr 02 23 62 26 40



