Dessine tes bottes de rêve, Bibliothèque Bellangerais, Rennes

Dessine tes bottes de rêve Mercredi 25 mars, 15h00 Bibliothèque Bellangerais Ille-et-Vilaine

dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-25T15:00:00+01:00 – 2026-03-25T17:00:00+01:00

Imagine et fait apparaître toutes les « merveilles » rencontrées par une botte exploratrice sur son chemin, hors des sentiers battus. Dès 4 ans.

Atelier suivi d’une séance de dédicaces.

Bibliothèque Bellangerais 5bis, rue du Morbihan 35000 Rennes Rennes 35700 Maurepas – Patton Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 62 26 40 http://bibliotheques.rennes.fr [{« type »: « phone », « value »: « 02 23 62 26 40 »}]

Atelier de dessin à l’effaceur à partir de l’album Mon nom est Billy des nuages. atelierdessin enfants dès 4 ans

É. Offredo