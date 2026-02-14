Dessine tes bottes de rêve, Bibliothèque Bellangerais, Rennes
Dessine tes bottes de rêve Mercredi 25 mars, 15h00 Bibliothèque Bellangerais Ille-et-Vilaine
dans la limite des places disponibles
Début : 2026-03-25T15:00:00+01:00 – 2026-03-25T17:00:00+01:00
Imagine et fait apparaître toutes les « merveilles » rencontrées par une botte exploratrice sur son chemin, hors des sentiers battus. Dès 4 ans.
Atelier suivi d’une séance de dédicaces.
Bibliothèque Bellangerais 5bis, rue du Morbihan 35000 Rennes Rennes 35700 Maurepas – Patton Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 62 26 40
Atelier de dessin à l’effaceur à partir de l’album Mon nom est Billy des nuages. atelierdessin enfants dès 4 ans
É. Offredo