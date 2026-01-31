Dessine ton avatar ! Le 20 mille Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-21 10:30 – 12:00

Gratuit : non Prix d’équilibre conseillé à 15€ avec un minimum de 8/10€ (enfant/adulte) Tout public

Inspiré d’un film d’animation, d’une série animée, d’une bande dessinée ou simplement sorti de votre imagination, Éva, de Bulle comme le papier, vous propose de réaliser en dessin votre avatar garantie 100% sans IA ! Le but est de dessiner un personnage simple et identifiable qui vous représente.Pas besoin d’être de Vinci !N’hésitez pas à ramener des images (livres, photos…) qui vous inspirent. Le matériel est fourni et une boisson est offerte pour plus de convivialité.

Le 20 mille Doulon – Bottière Nantes 44300

