Dessine ton choupisson Médiathèque Till l’Espiègle Villeneuve-d’Ascq

Dessine ton choupisson Samedi 4 octobre, 10h30 Médiathèque Till l’Espiègle Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T10:30:00 – 2025-10-04T11:30:00

Fin : 2025-10-04T10:30:00 – 2025-10-04T11:30:00

Dessinateur et coloriste de BD, David Périmony a plus d’une corde à son arc. Choupisson et Birdy melody, c’est lui !

Le Festival des Livres d’en Haut et la médiathèque vous proposent de passer une heure en sa compagnie pour un atelier intitulé « Dessine ton choupisson ». L’idée est de dessiner un choupisson étape par étape, puis de le personnaliser ensemble en s’amusant et sans contrainte. C’est alors l’occasion de découvrir et pratiquer des techniques de dessin et faire de la BD comme un grand !

Atelier proposé dans le cadre du Festival Les livres d’en haut

Médiathèque Till l’Espiègle 96 chaussée de l’hotel de ville 59650 Villeneuve d’ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France 03 20 61 73 00 https://mediatheque.villeneuvedascq.fr/ [{« type »: « email », « value »: « bibli@villeneuvedascq.fr »}] Métro LIgne 1 – Station Villeneuve d’Ascq Hôtel de ville

Accès PMR

David Perimony