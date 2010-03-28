Dessine ton cirque avec l’illustratrice Priscille Depinay, Médiathèque José Cabanis, Toulouse

Dessine ton cirque avec l’illustratrice Priscille Depinay Samedi 28 mars, 10h00 Médiathèque José Cabanis Haute-Garonne

Samedi 28 mars – 10h

Avec l’illustratrice Priscille Depinay, dans le cadre de la résidence de création autour du cirque avec la Compagnie SCoM.

Cet atelier propose aux enfants d’explorer l’univers du cirque à travers une approche visuelle et contemporaine. À partir d’une sélection de dessins et d’éléments graphiques préparés, ils seront invités à dessiner, découper, assembler et recomposer leur propre scène, entre équilibre, mouvement et invention. Loin du cirque traditionnel — animaux, chapiteaux et paillettes — il s’agira ici d’imaginer un cirque d’aujourd’hui : un espace libre, poétique ou absurde, peuplé de formes, de corps et d’émotions. Chaque enfant repartira avec sa composition personnelle, fruit d’un travail de collage, de couleur et de mise en scène. Un atelier pour expérimenter, créer et raconter autrement.

Médiathèque José Cabanis

Durée : 1h – À partir de 6 ans

Médiathèque José Cabanis 1 All Jacques Chaban-Delmas, 31500 Toulouse

