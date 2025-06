Dessine ton herbier – Concremiers 22 juin 2025 09:30

Indre

Dessine ton herbier Rue du Blanc Concremiers Indre

Tarif : 4 – 4 – 8 EUR

4

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-06-22 09:30:00

fin : 2025-06-22 12:00:00

Date(s) :

2025-06-22

Atelier avec Angélique Moreau botaniste aquarelliste. A partir de 6 ans.Familles

Tout commence par une balade bucolique avec découverte de la flore locale et collecte des végétaux. Puis réalisation d’un herbier dessiné suivant des techniques simples et facilement duplicable. 4 .

Rue du Blanc

Concremiers 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 6 80 70 54 65 addiv@orange.fr

English :

Workshop with watercolor botanist Angélique Moreau. Ages 6 and up.

German :

Workshop mit Angélique Moreau, Botanikerin und Aquarellistin. Ab 6 Jahren.

Italiano :

Laboratorio con la botanica dell’acquerello Angélique Moreau. Dai 6 anni in su.

Espanol :

Taller con la botánica acuarelista Angélique Moreau. A partir de 6 años.

