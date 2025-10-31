Dessine ton méchant Atelier Manga avec Jason Dilukeba La Loupe
Dessine ton méchant Atelier Manga avec Jason Dilukeba
La Loupe Eure-et-Loir
Début : 2025-10-31 14:00:00
fin : 2025-10-31 16:00:00
2025-10-31
Dessine ton méchant !
Atelier manga avec Jason Dilukeba le vendredi 31 octobre 2025 à la médiathèque de La Loupe.
Sur inscription pour les enfants de 9 à 18 ans.
La Loupe 28240 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 29 94 37 bibliotheque@ville-la-loupe.com
English :
Draw your villain!
Manga workshop with Jason Dilukeba on Friday, October 31, 2025 at La Loupe media library.
Registration required for children aged 9 to 18.
German :
Zeichne deinen Bösewicht!
Manga-Workshop mit Jason Dilukeba am Freitag, den 31. Oktober 2025 in der Mediathek von La Loupe.
Nach Anmeldung für Kinder von 9 bis 18 Jahren.
Italiano :
Disegna il tuo cattivo!
Laboratorio di manga con Jason Dilukeba venerdì 31 ottobre 2025 presso la biblioteca multimediale La Loupe.
Iscrizione obbligatoria per i ragazzi dai 9 ai 18 anni.
Espanol :
¡Dibuja a tu villano!
Taller de manga con Jason Dilukeba el viernes 31 de octubre de 2025 en la biblioteca multimedia La Loupe.
Inscripción obligatoria para niños de 9 a 18 años.
