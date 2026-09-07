Dessine ton Paris à partir des archives avec mlleYo, Archives de Paris, Paris

Informations pratiques

Dessine ton Paris à partir des archives avec mlleYo Samedi 19 septembre, 15h00, 16h00, 17h00 Archives de Paris Paris

À partir de 10 ans. Limité à 10 personnes. Durée 50 minutes. Inscription obligatoire jusqu’au 17 septembre. Matériel fourni.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:50:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:50:00+02:00

Les Archives de Paris accueillent mlleYo (@mlleyo_publics) artiste plasticienne professionnelle parisienne, passionnée par le dessin et l’écriture. Trois ateliers de dessin de 50 min animés par mlleYo sont proposés : l’occasion pour les participants petits (à partir de 10 ans) et grands, d’imaginer leur propre Paris à partir de reproductions de documents conservés aux Archives !

Archives de Paris 18 Boulevard Sérurier, 75019 Paris, France Paris 75019 Quartier d’Amérique Paris Île-de-France +33187026565 https://archives.paris.fr [{« type »: « email », « value »: « DAC-Archives-Valorisation@paris.fr »}] Depuis plus de deux cents ans, les Archives de Paris collectent, inventorient, conservent, communiquent et mettent en valeur les documents d’intérêt historique, concernant Paris ou l’ancien département de la Seine, qu’ils aient été produits par la préfecture, par les services de le Mairie de Paris, par les services déconcentrés de l’État ou par les établissements ayant une mission de service public.

Les Archives de Paris sont installées depuis 1990 dans un bâtiment spécialement construit par le cabinet d’architecture Henri et Bruno Gaudin. Il comporte 27 magasins de conservation de documents originaux majoritairement relatifs à l’histoire de la capitale, à la population et à l’urbanisme parisien des XIXe et XXe siècles. Il est également pourvu d’une salle de lecture de 60 places pour la consultation des originaux et de 33 places pour la consultation des archives microfilmées et numérisées. Métro : Lignes 11 et 3bis. Tramway : T3b – Porte des Lilas.

Atelier artistique

© Archives de Paris / Dominique Juigné