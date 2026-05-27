Dessine ton patrimoine ! Château de Chaulieu Savigny-le-Vieux
Dessine ton patrimoine ! Château de Chaulieu Savigny-le-Vieux lundi 27 juillet 2026.
Savigny-le-Vieux
Dessine ton patrimoine !
Château de Chaulieu 442 allée du château Savigny-le-Vieux Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 14:00:00
fin : 2026-07-27 16:00:00
Date(s) :
2026-07-27
Château de Chaulieu.
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Tout public. .
Château de Chaulieu 442 allée du château Savigny-le-Vieux 50150 Manche Normandie +33 6 07 27 29 92 patrimoine@avranches.fr
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English : Dessine ton patrimoine !
L’événement Dessine ton patrimoine ! Savigny-le-Vieux a été mis à jour le 2026-05-27 par OT MSM Normandie
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