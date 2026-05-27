Dessine ton patrimoine ! Château de Chaulieu Savigny-le-Vieux

Savigny-le-Vieux

Dessine ton patrimoine !

Château de Chaulieu 442 allée du château Savigny-le-Vieux Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 14:00:00

fin : 2026-07-27 16:00:00

Date(s) :

2026-07-27

Château de Chaulieu.

Envie de capturer la beauté du patrimoine à travers votre coup de pinceau ?

Rejoignez Christine Goldsmith, artiste peintre, pour un atelier unique où l’histoire et l’art se rencontrent. En plein air, face à un site patrimonial remarquable, laissez-vous inspirer par l’architecture, la lumière et les paysages environnants. Que vous soyez débutant ou amateur confirmé, Christine vous guidera pas à pas pour donner vie à votre propre interprétation du lieu.

Tout public. .

Château de Chaulieu 442 allée du château Savigny-le-Vieux 50150 Manche Normandie +33 6 07 27 29 92 patrimoine@avranches.fr

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English : Dessine ton patrimoine !

L’événement Dessine ton patrimoine ! Savigny-le-Vieux a été mis à jour le 2026-05-27 par OT MSM Normandie