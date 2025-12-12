Dessine ton quartier Médiathèque L’espal Le Mans

Dessine ton quartier

Médiathèque L’espal 60-62 Rue de l’Estérel Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-21 11:00:00

fin : 2026-01-21 12:00:00

Date(s) :

2026-01-21

Atelier

Venez créer votre empreinte sonore de votre quartier, en lien avec l’exposition Empreintes sonores dessine ton quartier .

En partenariat avec les Quinconces-Espal et le service Patrimoine et Tourisme

11h L’espal

À partir de 6 ans

Réservation au 02.43.47.39.97 .

Médiathèque L’espal 60-62 Rue de l’Estérel Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

English :

L’événement Dessine ton quartier Le Mans a été mis à jour le 2025-12-12 par CDT72