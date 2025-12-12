Dessine ton quartier Médiathèque L’espal Le Mans
Dessine ton quartier
Médiathèque L’espal 60-62 Rue de l’Estérel Le Mans Sarthe
Début : 2026-02-11 11:00:00
fin : 2026-02-11 12:00:00
Atelier
Venez créer votre empreinte sonore de votre quartier, en lien avec l’exposition Empreintes sonores dessine ton quartier .
En partenariat avec les Quinconces-Espal et le service Patrimoine et Tourisme
11h L’espal
À partir de 6 ans
Réservation au 02.43.47.39.97 .
