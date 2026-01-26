Dessiner à l’Aquashow atelier enfants (6-10 ans)

Audierne Finistère

Début : 2026-02-24 14:00:00

fin : 2026-02-24 16:00:00

Date(s) :

2026-02-24

Mardi 17, 24 FÉVRIER, 14h-16h

Mardi 3 MARS, 14h-16h

TARIF 20€ + entrée Aquashow 7,50 €

TARIF FAMILLE 15€ + entrée Aquashow 7,50 € (par enfant) .

Audierne 29770 Finistère Bretagne +33 6 88 08 26 69

English : Dessiner à l’Aquashow atelier enfants (6-10 ans)

