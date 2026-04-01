Dessiner à l’Aquashow atelier enfants (6-10 ans)

Aquashow Audierne Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14 14:00:00

fin : 2026-04-14 16:00:00

Date(s) :

2026-04-14

Mardis 14, 21, 28 avril

Adresse Aquashow d’Audierne

TARIF 20€ + entrée aquashow 7,50€

TARIF FAMILLE 15€ + entrée aquashow 7,50€ (par enfant) .

Aquashow Audierne 29770 Finistère Bretagne +33 6 88 08 26 69

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English : Dessiner à l’Aquashow atelier enfants (6-10 ans)

L’événement Dessiner à l’Aquashow atelier enfants (6-10 ans) Audierne a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz