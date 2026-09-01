Informations pratiques

Blangy-le-Château

Dessiner avec les USK Normandie !

Village Blangy-le-Château Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 09:30:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Dessinez ensemble Blangy-le-Château !

Rendez-vous à 9h30 pour un accueil autour d’un café offert par l’atelier 4 angles et la librairie le Jardin des Muses

Chaque année, nous proposons une rencontre régionale : après la Pointe de La Hague/Omonville, Beuvron en Auge et Bayeux, Blangy-le-Château sera notre prochaine destination. Le 26 septembre 2026, à partir de 9h30, les Sketchers investiront le village pour dessiner les sujets qui les inspireront (détails, façades,…) La participation est gratuite, ouverte à tous, débutants dans le dessin ou non, il suffit juste d’emmener son matériel (au minimum papier et crayon, éventuellement un siège). Il n’y a pas de cours, pas de compétition, juste le plaisir d’apprendre à dessiner en dessinant !

(Attention la sortie pourra être reportée en cas de mauvais temps)

Qui les Urban Sketchers ?

Urban Sketchers (USk) est une organisation à but non lucratif qui met en avant la valeur artistique, narrative et pédagogique du dessin « in-situ ». Elle en fait la promotion et crée des liens entre croqueurs dans le monde entier, qu’ils soient chez eux ou en voyage.

En France, ce sont plus d’une trentaine de groupes qui ont le label USk. La rencontre nationale Urbansketchers a accueilli cette année à Rouen environ 1500 dessinateurs.

Les USk Normandie réunit les groupes USk Caen, Rouen, Le Havre, Cherbourg, Dieppe.

Déjeuner libre, tables de pique-nique mises à disposition sur les site des vestiges du château. .

Village Blangy-le-Château 14130 Calvados Normandie

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English : Dessiner avec les USK Normandie !

Let’s draw Blangy-le-Château together!

L’événement Dessiner avec les USK Normandie ! Blangy-le-Château a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Terre d’Auge Tourisme