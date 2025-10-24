Dessiner c’est jouer ! (+ 6 ans) Musée d’arts de Nantes Nantes

Dessiner c’est jouer ! (+ 6 ans) Musée d’arts de Nantes Nantes vendredi 24 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-24 15:00 – 16:00

Gratuit : non Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur la billetterie en ligneTarif enfant : 0€Tarifs adulte : 12€/8€/4€/2,5€ En famille, Jeune Public – Age minimum : 6 et Age maximum : 99

En famille, venez jouer et dessiner face aux oeuvres. Relevez les défis, crayon en main, accompagnés d’une médiatrice.Durée : 1h

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html https://museedartsdenantes.tickeasy.com/fr-FR/famille-en-famille