Dessiner c’est jouer ! (+ 6 ans) Musée d’arts de Nantes Nantes
dimanche 18 octobre 2026 · Musée d'arts de Nantes · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-10-18 15:00 – 16:00
Gratuit : non Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur la billetterie en ligneTarifs : 8€ / 4€ / 2,50€ (adultes), 2,50€ (enfant de 7 à 17 ans). Gratuit pour les moins de 7 ans. En famille – Age minimum : 6 et Age maximum : 99
En famille, venez jouer et dessiner face aux oeuvres. Relevez les défis, crayon en main, accompagnés d’une médiatrice.Durée : 1h
Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html https://museedartsdenantes.tickeasy.com/fr-FR/choix-themes?famillesParentes=2620040286700400240
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