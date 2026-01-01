Dessiner en relief – Atelier enfants et familles Ancien hôpital de La Rochefoucauld Paris

Conçu pour les enfants dès 8 ans, l’atelier offre différents niveaux de pratique et permet d’explorer simplement les notions d’espace, de rythme et de symétrie, tout en stimulant l’imagination et la créativité. Tout le matériel est fourni, et chacun repart avec sa création.

Cet atelier familial organisé dans le cadre de l’exposition « Parties communes » propose de découvrir le dessin autrement, à travers le jeu, la manipulation et la technique du frottage. À partir de pièces en bois en relief, les participant.es composent des formes et des espaces imaginaires, puis les transfèrent sur papier en frottant au crayon pour en révéler textures et lignes.

Du samedi 31 janvier 2026 au dimanche 01 février 2026 :

samedi, dimanche

de 14h30 à 16h00

payant

5€

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-31T15:30:00+01:00

fin : 2026-02-01T17:00:00+01:00

Date(s) : 2026-01-31T14:30:00+02:00_2026-01-31T16:00:00+02:00;2026-02-01T14:30:00+02:00_2026-02-01T16:00:00+02:00

Ancien hôpital de La Rochefoucauld 15 avenue du général Leclerc 75014 Paris



Afficher la carte du lieu Ancien hôpital de La Rochefoucauld et trouvez le meilleur itinéraire

