DESSINER ENCORE THEATRE LEPIC Paris

DESSINER ENCORE Début : 2026-03-06 à 19:00. Tarif : – euros.

DESSINER ENCOREElle s’appelle Corinne, alias Coco. Le 7 janvier 2015, les attentats de Charlie Hebdo ont bouleversé sa vie en une poignée de minutes.Dans cette adaptation théâtrale de la bande dessinée à succès Dessiner encore, œuvre poétique et profondément humaine, Coco revient sur cet instant suspendu, sur l’après, et sur les questions qui la hantent encore :Et si elle avait fait quelque chose ? Et si elle avait appelé au secours ? Et si…Parce qu’un dessin ne tue pas, Coco nous parle et dessine avec générosité, humour et pudeur.Elle nous emmène dans un voyage intérieur d’une rare sensibilité, où se mêlent ses blessures, ses élans de vie et ses plus belles rencontres, humaines et artistiques, au cœur de la rédaction de Charlie Hebdo.Trois comédiennes racontent et incarnent en chœur ce personnage lumineux et fragile, donnant corps à son univers onirique.Un hommage vibrant à la caricature, à l’art courageux du dessin de presse, et à cette énergie indomptable : celle de créer, de rire et de résister.Cette bande dessinée a reçu le Grand prix de la BD ELLE, le Prix du journalisme 2021, le Prix spécial du jury étudiant de la BD politique – LCP 2021, le Prix de la région Centre-Val de Loire, ainsi que le Prix Artémisia catégorie Témoignage 2022.Durée : 1h20Spectacle à partir de 14 ansD’après l’œuvre de CocoAdaptation théâtrale : Hélène Degy et Salomé Villiers Mise en scène : Georges Vauraz Avec : Hélène Degy, Anna Mihalcea et Salomé Villiers Scénographie : Georges VaurazCréation lumière : Denis KoranskyCréation musicale : Valentin Marinelli & Clément Barbier Création vidéo : Eloi Février Assistant à la mise en scène : Pierre Devaux Une production Théâtre Lepicen coproduction avec Atelier Théâtre Actuel, Théâtre des Béliers, Prismo Production et In Fine Capital

THEATRE LEPIC 1 AVENUE JUNOT 75018 Paris 75