Dessiner est un super pouvoir stage Carnet de croquis Brouchaud
Dessiner est un super pouvoir stage Carnet de croquis Brouchaud samedi 29 août 2026.
Brouchaud
Dessiner est un super pouvoir stage Carnet de croquis
Brouchaud Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-29
Ce stage se déroulera pour moitié en intérieur, pour moitié en extérieur si le temps le permet. Vous apprendrez diverses techniques de croquis sur le vif en vous exerçant d’abord en atelier d’après photo, puis nous partirons dehors pour mettre en pratique ce que nous aurons vu.
Ce stage se déroulera pour moitié en intérieur, pour moitié en extérieur si le temps le permet. Vous apprendrez diverses techniques de croquis sur le vif en vous exerçant d’abord en atelier d’après photo, puis nous partirons dehors pour mettre en pratique ce que nous aurons vu. .
Brouchaud 24210 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 19 51 17 jeromecacq@protonmail.com
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English : Dessiner est un super pouvoir stage Carnet de croquis
This workshop will take place half indoors, half outdoors, weather permitting. You’ll learn various techniques for sketching from life, first practicing in the workshop from a photo, then heading outside to put into practice what we’ve seen.
L’événement Dessiner est un super pouvoir stage Carnet de croquis Brouchaud a été mis à jour le 2026-04-09 par Isle-Auvézère
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