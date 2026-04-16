Dessiner est un super pouvoir stage d’initiation au dessin Brouchaud
Dessiner est un super pouvoir stage d’initiation au dessin Brouchaud samedi 18 avril 2026.
Brouchaud
Dessiner est un super pouvoir stage d’initiation au dessin
Brouchaud Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-18
Ce stage est destiné aux débutants ou presque débutants ainsi qu’aux personnes qui hésitent à se lancer dans le dessin par manque d’assurance. À travers de nombreux exercices, vous prendrez en main votre crayon ou votre stylo pour aller progressivement de premiers tracés griffonnés à des croquis plus élaborés. En expérimentant quelques exercices de gribouillage guidé, vous apprendrez à développer une gestuelle souple et intuitive, aiguiser votre regard et stimuler votre créativité. Puis à travers plusieurs exercices de croquis, d’après observation et d’après imagination, vous pourrez pousser un peu plus loin l’expérience et commencer à trouver un équilibre entre dessin intuitif et dessin maîtrisé pour exprimer votre créativité. .
Brouchaud 24210 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 19 51 17 jeromecacq@protonmail.com
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English : Dessiner est un super pouvoir stage d’initiation au dessin
L’événement Dessiner est un super pouvoir stage d’initiation au dessin Brouchaud a été mis à jour le 2026-04-09 par Isle-Auvézère