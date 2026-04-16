Brouchaud

Dessiner est un super pouvoir stage d’initiation au dessin

Brouchaud Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-18

Ce stage est destiné aux débutants ou presque débutants ainsi qu’aux personnes qui hésitent à se lancer dans le dessin par manque d’assurance. À travers de nombreux exercices, vous prendrez en main votre crayon ou votre stylo pour aller progressivement de premiers tracés griffonnés à des croquis plus élaborés. En expérimentant quelques exercices de gribouillage guidé, vous apprendrez à développer une gestuelle souple et intuitive, aiguiser votre regard et stimuler votre créativité. Puis à travers plusieurs exercices de croquis, d’après observation et d’après imagination, vous pourrez pousser un peu plus loin l’expérience et commencer à trouver un équilibre entre dessin intuitif et dessin maîtrisé pour exprimer votre créativité. .

Brouchaud 24210 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 19 51 17 jeromecacq@protonmail.com

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English : Dessiner est un super pouvoir stage d’initiation au dessin

L’événement Dessiner est un super pouvoir stage d’initiation au dessin Brouchaud a été mis à jour le 2026-04-09 par Isle-Auvézère