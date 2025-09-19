Dessiner l’architecture en extérieur Bibliothèque de l’Alcazar Marseille

Dessiner l’architecture en extérieur Bibliothèque de l’Alcazar Marseille vendredi 19 septembre 2025.

Dessiner l’architecture en extérieur Vendredi 19 septembre, 16h00 Bibliothèque de l’Alcazar Bouches-du-Rhône

entrée libre sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T16:00:00 – 2025-09-19T17:30:00

Fin : 2025-09-19T16:00:00 – 2025-09-19T17:30:00

Dessiner l’architecture en extérieur

Venez dessiner l’architecture qui entoure le parc de la Providence (1er arr.), à l’aide d’exercices ludiques. Atelier tous niveaux.

Bibliothèque de l’Alcazar 58 cours Belsunce 13001 MARSEILLE Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0491559000 https://www.bmvr.marseille.fr https://www.facebook.com/marseillebiblio/;https://www.instagram.com/marseillebiblio/?hl=fr;https://twitter.com/marseillebiblio?lang=fr [{« type »: « email », « value »: « dgac-artspectacles-bmvr@marseille.fr »}, {« lastProcessedAt »: « 2025-08-26T14:44:04.921Z », « data »: [{« eventDuration »: « 60 », « bookingContact »: « cerobert@marseille.fr », « response »: {« passId »: 341165484, « isPending »: false, « addressId »: 11367}, « venueId »: 151931, « description »: « Venez dessiner lu2019architecture qui entoure le parc de la Providence (1er arr.), u00e0 lu2019aide du2019exercices ludiques. Atelier tous niveaux. », « category »: « ATELIER_PRATIQUE_ART », « operation »: « create », « appliedAt »: « 2025-08-26T14:44:04.638Z », « duo »: true}, {« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « response »: {« priceCategories »: [{« passId »: 1720793, « id »: 0}]}, « operation »: « create », « appliedAt »: « 2025-08-26T14:44:04.729Z »}, {« response »: {« dates »: [{« passId »: 384830866, « id »: 1}]}, « dates »: [{« quantity »: 1, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1758290400000, « id »: 1}], « operation »: « create », « appliedAt »: « 2025-08-26T14:44:04.920Z »}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: « https://passculture.app/offre/341165484 »}] Tramway T2 et T3 arrêt Belsunce Alcazar. Métro M1 station Colbert, M2 station Noailles. Bus : 31, 32, 41, 49, 55, 60, 61, 70, 80, 81, 82, 82S, 83, 89, 97

Dessiner l’architecture en extérieur

@Emilie Seto