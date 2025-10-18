Dessiner l’architecture Latitude21 Dijon

Dessiner l’architecture Samedi 18 octobre, 14h30 Latitude21 Côte-d’Or

Début : 2025-10-18T14:30 – 2025-10-18T16:30

Fin : 2025-10-18T14:30 – 2025-10-18T16:30

A partir de 10 ans.

Initiation au dessin architecturale, dessin d’observation, technique mixte, accessible à tous niveaux, avec Nicolas Cattin, artiste plasticien dessinateur en résidence à Latitude21

Activité suivie d’une visite de l’atelier de Nicolas Cattin sur place.

ATTENTION : prévoir une blouse ou une tenue ne craignant pas les taches (fusain, peinture…) !!

Latitude21 33 rue de Montmuzard DIjon Dijon 21000 Montmuzard Côte-d'Or Bourgogne-Franche-Comté 0380480912 https://www.latitude21.fr/ Maison de l'architecture et de l'environnement de Dijon métropole

© nicolas cattin