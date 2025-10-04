Dessiner le dehors Salle Bizeau Véretz

Dessiner le dehors Samedi 4 octobre, 16h00 Salle Bizeau Indre-et-Loire

A partir de 8 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T16:00:00 – 2025-10-04T17:00:00

Fin : 2025-10-04T16:00:00 – 2025-10-04T17:00:00

Venez voyager dans le temps et les lignes au cours d’un atelier d’illustration de carnet de voyage. À l’aide de photos et d’une palette d’aquarelle, vous aurez le plaisir de dessiner les paysages d’une histoire imaginaire. Le voyage sera sensoriel, visuel et peut-être surprenant !

Salle Bizeau 39 avenue de la Guérinière 37270 Véretz Véretz 37270 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « bibliotheque@veretz.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 47 35 70 13 »}]

Biblis en folie 2025

Céline Fabre