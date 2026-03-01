Dessiner l’égalité Centre Paris Anim’ Jean-Michel Martial PARIS

À partir de silhouettes dessinées, les participants imaginent et accessoirisent librement leurs personnages. Robes, casquettes, outils, bijoux, ballons, couleurs…tout est possible !

A l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, cet atelier permet d’ouvrir la discussion sur les préjugés et les

stéréotypes : Est-ce qu’une fille peut être chevalière ?

Est-ce qu’un garçon peut aimer le rose ? Qui décide de ce qui

est “pour les filles” ou “pour les garçons” ?

Le mercredi 25 mars 2026

de 14h30 à 16h30

gratuit

Inscriptions au 01 58 20 58 00, par mail cpajeanmichelmartial@actisce.org

Public enfants et jeunes. A partir de 6 ans. Jusqu’à 12 ans.

Centre Paris Anim’ Jean-Michel Martial 9, rue Tchaïkovski 75018 PARIS

https://www.actisce.eu/jm-martial +33158205800 cpajeanmichelmartial@actisce.org https://www.facebook.com/centrejeanmichelmartial/ https://www.facebook.com/centrejeanmichelmartial/



