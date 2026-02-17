Dessiner l’exposition : ateliers avec Camille Chastang à l’Arc de triomphe Arc de triomphe Paris
Présentation
À l’occasion de la 9e édition du Printemps du dessin, le Centre des monuments nationaux (CMN) accueille l’exposition « Carte blanche à Camille Chastang » du 21 mars au 19 avril 2026.
Vous êtes invités à faire évoluer l’installation à l’occasion d’ateliers de dessin animés par l’artiste. En s’essayant à différentes techniques et formats, vous pourrez contribuer à la création d’œuvres qui seront ensuite intégrées au parcours d’exposition jusqu’à son démontage.
Ces ateliers s’adressent aux familles à partir de 12 ans ainsi qu’aux visiteurs individuels, dans la limite des places disponibles. La réservation est obligatoire.
Venez créer et imaginer aux côtés de l’artiste en participant à l’évolution de l’installation, vos œuvres rejoindront l’exposition !
Le samedi 04 avril 2026
de 10h00 à 12h00
Le samedi 28 mars 2026
de 10h00 à 12h00
payant
Tarif adulte : 16 €
Tarif minimas sociaux : 9 €
Tarif enfants : 9 €
Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.
Arc de triomphe Place Charles de Gaulle – Étoile 75008 Accès par le tunnel du Passage du Souvenir, en haut de l’avenue des Champs-ÉlyséesParis
