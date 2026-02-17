Dessiner l’exposition : ateliers avec Camille Chastang à l’Arc de triomphe Arc de triomphe Paris

Présentation

À l’occasion de la 9e édition du Printemps du dessin, le Centre des monuments nationaux (CMN) accueille l’exposition « Carte blanche à Camille Chastang » du 21 mars au 19 avril 2026.

Vous êtes invités à faire évoluer l’installation à l’occasion d’ateliers de dessin animés par l’artiste. En s’essayant à différentes techniques et formats, vous pourrez contribuer à la création d’œuvres qui seront ensuite intégrées au parcours d’exposition jusqu’à son démontage.

Ces ateliers s’adressent aux familles à partir de 12 ans ainsi qu’aux visiteurs individuels, dans la limite des places disponibles. La réservation est obligatoire.

Venez créer et imaginer aux côtés de l’artiste en participant à l’évolution de l’installation, vos œuvres rejoindront l’exposition !

Le samedi 04 avril 2026

de 10h00 à 12h00

Le samedi 28 mars 2026

de 10h00 à 12h00

payant

Tarif adulte : 16 €

Tarif minimas sociaux : 9 €

Tarif enfants : 9 €

Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Arc de triomphe Place Charles de Gaulle – Étoile 75008 Accès par le tunnel du Passage du Souvenir, en haut de l’avenue des Champs-ÉlyséesParis

