Dessiner l’illusion Place du marché Argentan

Début : 2025-10-01 17:00:00
fin : 2025-11-12 19:00:00
Date(s) :
2025-10-01 2025-11-12
Et si le dessin pouvait tromper l’œil ? Dans cet atelier, les participants découvriront comment jouer avec les effets d’optique pour expérimenter une nouvelle approche du dessin. À partir de 12 ans. .
Place du marché Chapelle Saint-Nicolas Argentan 61200 Orne Normandie +33 6 88 97 54 67
