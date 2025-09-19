Dessiner Mariana Musée de site archéologique de Mariana Lucciana

Dessiner Mariana 19 – 21 septembre Musée de site archéologique de Mariana Haute-Corse

gratuit, matériel de dessin mis à disposition, possibilité de venir avec son matériel

Début : 2025-09-19T10:00:00 – 2025-09-19T19:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

La communauté des Urban Sketchers Bastia vous invite à dessiner sur le motif au musée et sur le site archéologique.

A 15H, Anne Papalia, artiste, et Ophélie de Peretti, archéologue, vous proposent une conversation autour du dessin archéologique

Musée de site archéologique de Mariana 10 strada di U Granaese Lucciana Lucciana 20290 Haute-Corse Corse 04 20 19 02 40 https://www.musee-mariana.com/ https://www.facebook.com/MuseeDeMariana;https://www.instagram.com/museemariana/ À proximité de l’aéroport de Bastia-Poretta sur la commune de Lucciana, entre mer et montagne, le musée de site archéologique de Mariana – Prince Rainier III de Monaco ouvrira ses portes au public à partir des Journées Nationales de l’Archéologie 2020 (19 au 21 juin 2020). Ce nouvel établissement scientifique et culturel renouvelle les liens historiques établis entre Lucciana et Monaco par l’attachement à sainte Dévote, patronne de la Corse et de Monaco.

Conçu par l’architecte Pierre-Louis Faloci, lauréat du grand prix national d’architecture 2018, l’édifice, mêlant béton brut et verre, crée un volume dépouillé aux lignes horizontales qui dialogue avec l’église romane dite A Canonica, consacrée par l’archevêque de Pise en 1118. Cette ancienne cathédrale marque l’emplacement du premier évêché corse, établi dès le début du Ve siècle de notre ère et implanté sur les ruines d’une colonie romaine fondée vers 100 avant notre ère par le général Caius Marius.

Investi par les archéologues depuis les années 1930, le site de Mariana a livré des vestiges immobiliers et mobiliers remarquables de l’Antiquité au Moyen Âge avec, en particulier, un sanctuaire dédié à Mithra – divinité d’origine perse particulièrement appréciée par les soldats romains et dont le culte reste en partie mystérieux – ainsi qu’un ensemble de mosaïques, uniques en France, provenant de la basilique et du baptistère paléochrétiens. Sans cesse enrichie par de nouvelles fouilles, la collection du musée s’agrandit chaque année et renouvelle notre connaissance de ce territoire au cœur de la Méditerranée occidentale.

L’exposition permanente révèle l’enquête archéologique, toujours en cours, qui restitue l’histoire riche et complexe d’un site méditerranéen. Elle rend visible l’invisible, à savoir une ville antique majeure pour la Corse, en grande partie cachée des regards et protégée dans le sous-sol, dans un paysage industriel et agro-pastoral. Également centre de recherche, l’établissement crée des liens entre chercheurs et publics. Ainsi, à l’occasion des Journées Nationales de l’Archéologie 2020, les archéologues livreront au public le fruit de leurs recherches à travers expérimentations, reconstitutions historiques, ateliers, conférences et concerts. Ce long week-end festif du 19 au 21 juin 2020 inaugurera la première saison culturelle de ce nouveau musée de France porté par le ministère de la Culture, la Collectivité de Corse et la Ville de Lucciana. Inscrit dans l’animation de l’agglomération bastiaise, le musée de site archéologique de Mariana – Prince Rainier III de Monaco souhaite également offrir aux touristes une véritable récréation culturelle. proximité aéroport et gare, parkings voiture et bus

© Musée de Mariana