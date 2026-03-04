DESSINEZ AU MUSÉE

80 Route de Candes Savigny-en-Véron Indre-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-19

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

Crayon en main, observez une œuvre pour vivre une expérience singulière et intense. Laissez-vous guider lors d’un atelier autour d’une sculpture. Utilisez la lumière, les vides et les formes, les contrastes et la patine afin de faire apparaître sous vos doigts le dessin d’Ève ou de La Centauresse d’

Atelier

De 11 à 99 ans

En compagnie de Clotilde Boutrolle, artiste peintre

Crayon en main, observez une œuvre pour vivre une expérience singulière et intense. Laissez-vous guider lors d’un atelier autour d’une sculpture. Utilisez la lumière, les vides et les formes, les contrastes et la patine afin de faire apparaître sous vos doigts le dessin d’Ève ou de La Centauresse d’Auguste Rodin. 5 .

80 Route de Candes Savigny-en-Véron 37420 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 58 09 05 musees@cc-cvl.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Pencil in hand, observe a work of art for a singular and intense experience. Let yourself be guided during a workshop around a sculpture. Use light, voids and shapes, contrasts and patina to reveal the design of Eve or La Centauresse d?

L’événement DESSINEZ AU MUSÉE Savigny-en-Véron a été mis à jour le 2026-03-04 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme