DESSINEZ AU MUSÉE Savigny-en-Véron
DESSINEZ AU MUSÉE Savigny-en-Véron dimanche 19 avril 2026.
DESSINEZ AU MUSÉE
80 Route de Candes Savigny-en-Véron Indre-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-04-19
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-19
Crayon en main, observez une œuvre pour vivre une expérience singulière et intense. Laissez-vous guider lors d’un atelier autour d’une sculpture. Utilisez la lumière, les vides et les formes, les contrastes et la patine afin de faire apparaître sous vos doigts le dessin d’Ève ou de La Centauresse d’
Atelier
De 11 à 99 ans
En compagnie de Clotilde Boutrolle, artiste peintre
Crayon en main, observez une œuvre pour vivre une expérience singulière et intense. Laissez-vous guider lors d’un atelier autour d’une sculpture. Utilisez la lumière, les vides et les formes, les contrastes et la patine afin de faire apparaître sous vos doigts le dessin d’Ève ou de La Centauresse d’Auguste Rodin. 5 .
80 Route de Candes Savigny-en-Véron 37420 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 58 09 05 musees@cc-cvl.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Pencil in hand, observe a work of art for a singular and intense experience. Let yourself be guided during a workshop around a sculpture. Use light, voids and shapes, contrasts and patina to reveal the design of Eve or La Centauresse d?
L’événement DESSINEZ AU MUSÉE Savigny-en-Véron a été mis à jour le 2026-03-04 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme