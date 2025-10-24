Dessinoizô Créances
Dessinoizô Créances vendredi 24 octobre 2025.
Dessinoizô
105 rue des Écoles Créances Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-24 15:00:00
fin : 2025-10-24 16:00:00
Date(s) :
2025-10-24
Lecture et atelier créatif autour d’un oiseau le colibri.
> pour les enfants, de 6 à 10 ans.
> gratuit, sur inscription.
Animation proposée dans le cadre du projet Le bal des oiseaux , en partenariat avec la Communauté de Communes Côte Ouest Centre Manche et avec le soutien du Département de la Manche Bibliothèque départementale. Programme complet à retrouver sur le site internet cocm.fr .
105 rue des Écoles Créances 50710 Manche Normandie +33 2 33 07 82 64 bibliothequecreances@orange.fr
English : Dessinoizô
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Dessinoizô Créances a été mis à jour le 2025-10-07 par Côte Ouest Centre Manche