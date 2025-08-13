Dessinons le Marais Noir de Saint-Clouban Marais noir de Saint-Coulban Saint-Père-Marc-en-Poulet
Dessinons le Marais Noir de Saint-Clouban Marais noir de Saint-Coulban Saint-Père-Marc-en-Poulet mercredi 22 avril 2026.
Dessinons le Marais Noir de Saint-Clouban Marais noir de Saint-Coulban Saint-Père-Marc-en-Poulet 22 et 25 avril Participation 5 €, sur réservation
Avec Alan Johnston
La FDC35 vous propose des ateliers de dessin naturaliste au cœur du Marais Noir de Saint-Coulban, animés par Alan Johnson. Une belle occasion d’observer la nature autrement et de capturer sur le papier les ambiances du marais.
**Alan Johnson** est un illustrateur reconnu dans la baie du Mont Saint-Michel.
[https://www.editionsapeiron.com/catalogue/la-baie-du-mont-saint-michel/](https://www.editionsapeiron.com/catalogue/la-baie-du-mont-saint-michel/)
**Mise en route créative**
Dessin automatique, dessin dans l’air et dessin en « ligne claire ».
**Explorations botaniques**
Études et esquisses de plantes, avec croquis détaillés et petites aquarelles.
**Mini‑portrait du Marais**
À l’aide d’un cadre-viseur, réalisation d’un croquis de paysage : un mini- portrait du Marais.
### Infos pratiques
* Rendez-Vous : Boulienne, Saint-Père-Marc-en-Poulet ;
* Samedi 25 avril, deux séances, à 9h30 ou à 14h00 ;
* Créneau pour les enfants de 6 à 12 ans **mercredi 22 avril** de 10h00 à 12h00.
* Participation 5 € ;
* Réservation obligatoire par courriel : [m.georgeault@fdc35.com](mailto:m.georgeault@fdc35.com).
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-22T10:00:00.000+02:00
Fin : 2026-04-25T16:30:00.000+02:00
1
https://fdc35.com/ m.georgeault@fdc35.com
Marais noir de Saint-Coulban La Mare, 35430 Saint-Père-Marc-en-Poulet Saint-Père-Marc-en-Poulet 35430 Ille-et-Vilaine
m.georgeault@fdc35.com 02 99 45 50 20