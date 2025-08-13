Dessinons le Marais Noir de Saint-Clouban Marais noir de Saint-Coulban Saint-Père-Marc-en-Poulet 22 et 25 avril Participation 5 €, sur réservation

Avec Alan Johnston

La FDC35 vous propose des ateliers de dessin naturaliste au cœur du Marais Noir de Saint-Coulban, animés par Alan Johnson. Une belle occasion d’observer la nature autrement et de capturer sur le papier les ambiances du marais.

**Alan Johnson** est un illustrateur reconnu dans la baie du Mont Saint-Michel.

[https://www.editionsapeiron.com/catalogue/la-baie-du-mont-saint-michel/](https://www.editionsapeiron.com/catalogue/la-baie-du-mont-saint-michel/)

**Mise en route créative**

Dessin automatique, dessin dans l’air et dessin en « ligne claire ».

**Explorations botaniques**

Études et esquisses de plantes, avec croquis détaillés et petites aquarelles.

**Mini‑portrait du Marais**

À l’aide d’un cadre-viseur, réalisation d’un croquis de paysage : un mini- portrait du Marais.

### Infos pratiques

* Rendez-Vous : Boulienne, Saint-Père-Marc-en-Poulet ;

* Samedi 25 avril, deux séances, à 9h30 ou à 14h00 ;

* Créneau pour les enfants de 6 à 12 ans **mercredi 22 avril** de 10h00 à 12h00.

* Participation 5 € ;

* Réservation obligatoire par courriel : [m.georgeault@fdc35.com](mailto:m.georgeault@fdc35.com).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-22T10:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-25T16:30:00.000+02:00

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https://fdc35.com/ m.georgeault@fdc35.com

Marais noir de Saint-Coulban La Mare, 35430 Saint-Père-Marc-en-Poulet Saint-Père-Marc-en-Poulet 35430 Ille-et-Vilaine

m.georgeault@fdc35.com 02 99 45 50 20



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