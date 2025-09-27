Dessinons les animaux des Alpilles Lou bestiari dis aupiho Eygalières

Dessinons les animaux des Alpilles Lou bestiari dis aupiho

Samedi 27 septembre 2025 de 9h30 à 12h. Eygalières Bouches-du-Rhône

Début : 2025-09-27 09:30:00

fin : 2025-09-27 12:00:00

2025-09-27

Atelier dessin Lou bestiari dis aupiho

Initiation ou perfectionnement, crayons, peintures ou aquarelles cet atelier invite les petits et les grands à dessiner les animaux des Alpilles.

– Danielle Gerlier du parc des Alpilles

Eygalières 13810 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 44 00 contact@parc-alpilles.fr

English :

Drawing workshop: Lou bestiari dis aupiho

For beginners or advanced, this workshop invites young and old alike to draw the animals of the Alpilles.

– Danielle Gerlier from the Parc des Alpilles

German :

Zeichenworkshop: Lou bestiari dis aupiho

Einführung oder Perfektionierung, Bleistifte, Farben oder Aquarellfarben dieser Workshop lädt Groß und Klein ein, die Tiere der Alpilles zu zeichnen.

– Danielle Gerlier vom Parc des Alpilles

Italiano :

Laboratorio di disegno: Lou bestiari dis aupiho

Per principianti o avanzati, con matite, colori o acquerelli, questo laboratorio invita grandi e piccini a disegnare gli animali delle Alpilles.

– Danielle Gerlier del Parco delle Alpilles

Espanol :

Taller de dibujo: Lou bestiari dis aupiho

Para principiantes o avanzados, con lápices, pinturas o acuarelas, este taller invita a grandes y pequeños a dibujar los animales de los Alpilles.

– Danielle Gerlier del Parque de los Alpilles

L’événement Dessinons les animaux des Alpilles Lou bestiari dis aupiho Eygalières a été mis à jour le 2025-08-27 par Parc Naturel Régional des Alpilles