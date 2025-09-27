Dessinons les animaux des Alpilles Lou bestiari dis aupiho Eygalières
Samedi 27 septembre 2025 de 9h30 à 12h. Eygalières Bouches-du-Rhône
Début : 2025-09-27 09:30:00
fin : 2025-09-27 12:00:00
2025-09-27
Atelier dessin Lou bestiari dis aupiho
Initiation ou perfectionnement, crayons, peintures ou aquarelles cet atelier invite les petits et les grands à dessiner les animaux des Alpilles.
– Danielle Gerlier du parc des Alpilles
Eygalières 13810 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 44 00 contact@parc-alpilles.fr
English :
Drawing workshop: Lou bestiari dis aupiho
For beginners or advanced, this workshop invites young and old alike to draw the animals of the Alpilles.
– Danielle Gerlier from the Parc des Alpilles
German :
Zeichenworkshop: Lou bestiari dis aupiho
Einführung oder Perfektionierung, Bleistifte, Farben oder Aquarellfarben dieser Workshop lädt Groß und Klein ein, die Tiere der Alpilles zu zeichnen.
– Danielle Gerlier vom Parc des Alpilles
Italiano :
Laboratorio di disegno: Lou bestiari dis aupiho
Per principianti o avanzati, con matite, colori o acquerelli, questo laboratorio invita grandi e piccini a disegnare gli animali delle Alpilles.
– Danielle Gerlier del Parco delle Alpilles
Espanol :
Taller de dibujo: Lou bestiari dis aupiho
Para principiantes o avanzados, con lápices, pinturas o acuarelas, este taller invita a grandes y pequeños a dibujar los animales de los Alpilles.
– Danielle Gerlier del Parque de los Alpilles
