Dessinons nos oiseaux !

Osselle-Routelle Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 14:00:00

fin : 2026-01-31 17:00:00

Date(s) :

2026-01-31

Car dessiner c’est aussi observer. Venez participer à un atelier dessin d’oiseaux sauvages et de mise en couleur. Apportez votre matériel de dessin, vos couleurs (pastel, aquarelle, etc.) ainsi que votre papier dessin et partageons nos pratiques !

RDV à 14 h à Osselle. Fin de l’activité prévue pour 17 h. Lieu exact de RDV précisé après inscription au 06 79 81 08 54 (attention, places limitées). .

Osselle-Routelle 25320 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 79 81 08 54

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Dessinons nos oiseaux !

L’événement Dessinons nos oiseaux ! Osselle-Routelle a été mis à jour le 2026-01-09 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)