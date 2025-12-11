Dessins animés des années 80 et 90 Place François Mittérand Saint-Martin-de-Crau

Dessins animés des années 80 et 90

Du jeudi 12 au vendredi 13 février 2026 de 18h à 19h. Place François Mittérand Centre de développement culturel Saint-Martin-de-Crau Bouches-du-Rhône

Les génériques ! Ils nous ont marqué encore plus que les dessins animés eux-même ! Venez les reprendre en cœur en public !

Les génériques ont été pour beaucoup d’enfants nés dans les années 80 et 90, les vrais tubes musicaux et le premier contact d’une génération avec la Pop Culture. Certains d’entre vous les connaissent encore par cœur ! Plusieurs de ces madeleines de Proust musicales seront interprétées par les formations d’élèves du Conservatoire de Musique. .

Place François Mittérand Centre de développement culturel Saint-Martin-de-Crau 13310 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 47 06 80 info@cdc-smc.fr

English :

The credits! They’re even more memorable than the cartoons themselves! Come and sing them back to life!

