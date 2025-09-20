Dessins d’archi / carnets de voyage Abbaye Saint-Jean-des-Vignes Soissons

Dessins d’archi / carnets de voyage Abbaye Saint-Jean-des-Vignes Soissons samedi 20 septembre 2025.

Dessins d’archi / carnets de voyage 20 et 21 septembre Abbaye Saint-Jean-des-Vignes Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Présentation par les acteurs du projet samedi à partir de 15 heures. Quand une classe de CE1 de l’école Fiolet travaille sur l’architecture en ville, il en ressort de spectaculaires carnets de voyages qui prennent vie sous vos yeux. Un projet réalisé dans le cadre de la Cité éducative. Rendez-vous dans le réfectoire et le cellier de l’abbaye. Renseignements 03 23 93 30 56 .

Abbaye Saint-Jean-des-Vignes Boulevard Jeanne d’Arc 02200 SOISSONS Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France

Journées européennes du patrimoine 2025

© Ville de Soissons