Dessins imaginaires et déco papier avec la fée Nancyette

10 place des Vignerons Uzerche Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07

fin : 2026-04-07

Date(s) :

2026-04-07 2026-04-08 2026-04-09 2026-04-14 2026-04-15 2026-04-16

Pendant les vacances scolaires, la fée Nancyette vous propose un nouveau rendez-vous Dessins imaginaires et déco papier.

Pour les 3 4 ans de 10h30 à 11h30

Pour les 5 6 ans de 14h30 à 16h

Participation libre. .

10 place des Vignerons Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 29 15 31 celinelissajoux@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Dessins imaginaires et déco papier avec la fée Nancyette

L’événement Dessins imaginaires et déco papier avec la fée Nancyette Uzerche a été mis à jour le 2026-01-25 par Office de Tourisme Terres de Corrèze