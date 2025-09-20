Dessins urbains : à la découverte du Sedan moderne et contemporain MJC Calonne Sedan

Dessins urbains : à la découverte du Sedan moderne et contemporain MJC Calonne Sedan samedi 20 septembre 2025.

Rendez-vous sous le porte-à-faux « Danser ». À partir de 8 ans.

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T11:45:00

Fin : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T11:45:00

Atelier proposé par l’association AMATA.

À la découverte du Sedan moderne et contemporain, carnet en main ! Que vous préfériez le crayon ou l’aquarelle, cet atelier vous invite à observer et à capturer les formes, les matières et les ambiances de la ville. Accompagné d’un architecte, affûtez votre regard et apprenez à lire les détails du patrimoine qui vous entoure.

MJC Calonne Place Calonne, 08200 Sedan, France Sedan 08200 Ardennes Grand Est Avec près de 60 années d'existence, la MJC Calonne occupe une place particulière dans le paysage culturel et socioculturel sedanais. Dans le cadre d'une convention, la MJC se voit confiée par la ville de Sedan le développement d'une politique d'animation culturelle et des missions en direction de la jeunesse.

La diffusion du spectacle vivant et l’action culturelle en temps et hors temps scolaire avec un volet Danse en partenariat avec le pôle Danse des Ardennes et un volet musiques actuelles avec l’association « Sapristi ! » , sont des enjeux forts développés au sein de ce Pôle.

Journées européennes du patrimoine 2025

