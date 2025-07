Dessous Descartes, Hiroshima-Nagasaki Descartes

Dessous Descartes, Hiroshima-Nagasaki Descartes jeudi 7 août 2025.

Dessous Descartes, Hiroshima-Nagasaki

Impasse Notre-Dame Descartes Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-07 15:00:00

fin : 2025-08-09 19:00:00

Date(s) :

2025-08-07

Exposition, ateliers origamis, rencontres et spectacle de théâtre (dimanche à 17h) » Hiroshima, deux cerisiers et un poisson-lune » d’après l’album d’Alain Serres, illustré par Zaü avec Fanny Milcent et Chantal Nicolas. Exposition, Tout public dès 8 ans Durée 50 min.

Exposition, ateliers origamis, rencontres et spectacle de théâtre (dimanche à 17h) » Hiroshima, deux cerisiers et un poisson-lune » d’après l’album d’Alain Serres, illustré par Zaü Tout public dès 8 ans Durée 50 min

Chaque 6 août, Yoko rend visite à Tsukiyo, sa grand-tante, survivante de la bombe. À travers un récit poétique une bombe portée par une grue, avalée par un poisson-lune… se tisse un échange entre mémoire et imagination. Entre kamishibaï, images d’archives et sons évocateurs, le spectacle évoque avec délicatesse la transmission, la résilience et l’indicible. .

Impasse Notre-Dame Descartes 37160 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 10 60 64 36 cie.auxdeuxailes@gmail.com

English :

Exhibition, origami workshops, meetings and theater show (Sunday at 5pm) « Hiroshima, deux cerisiers et un poisson-lune » (Hiroshima, two cherry trees and a sunfish) based on the album by Alain Serres, illustrated by Zaü with Fanny Milcent and Chantal Nicolas. Exhibition, ages 8 and up ? Running time: 50 min.

German :

Ausstellung, Origami-Workshops, Treffen und Theateraufführung (Sonntag um 17 Uhr) « Hiroshima, deux cerisiers et un poisson-lune » nach dem Album von Alain Serres, illustriert von Zaü mit Fanny Milcent und Chantal Nicolas. Ausstellung, Für alle ab 8 Jahren ? Dauer: 50 Min.

Italiano :

Mostra, laboratori di origami, incontri e spettacolo teatrale (domenica alle 17) « Hiroshima, deux cerisiers et un poisson-lune » tratto dall’album di Alain Serres, illustrato da Zaü con Fanny Milcent e Chantal Nicolas. Mostra, per tutte le età dagli 8 anni in su? Durata: 50 min.

Espanol :

Exposición, talleres de papiroflexia, encuentros y espectáculo teatral (domingo a las 17 h) « Hiroshima, deux cerisiers et un poisson-lune » basado en el álbum de Alain Serres, ilustrado por Zaü con Fanny Milcent y Chantal Nicolas. Exposición, para todos los públicos a partir de 8 años ? Duración: 50 min.

L’événement Dessous Descartes, Hiroshima-Nagasaki Descartes a été mis à jour le 2025-07-16 par Loches Touraine Châteaux de la Loire