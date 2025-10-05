DESTIN CONRAD – ALHAMBRA Paris

DESTIN CONRAD Début : 2025-12-12 à 20:00. Tarif : – euros.

Le nombre de place est limité à 8 par commande.DESTIN CONRAD est un chanteur/compositeur nominé aux Grammy Awards qui a grandi à Tampa, en Floride. Il s’est d’abord fait connaître sur Vine avant de faire son entrée officielle dans le monde de la musique. Ses compositions sur l’album It Was Good Until It Wasn’t de Kehlani, classé n° 2 au Billboard, ont préparé le terrain pour son propre succès. En 2021, il a sorti son premier projet COLORWAY (qui compte aujourd’hui plus de 120 millions de streams), suivi de SATIN en 2022, et est parti en tournée avec Syd et Kehlani. DESTIN CONRAD a sorti son premier album très attendu, LOVE ON DIGITAL, le 25 avril via EMPIRE. À travers une collection de morceaux fluides, ancrés dans le R&B, DESTIN redéfinit l’histoire d’amour moderne, façonnée par les appels FaceTime, les messages vocaux, les fuseaux horaires et les écrans tactiles. Avec la participation de Kehlani, Lil Nas X, Teezo Touchdown et serpentwithfeet, DESTIN mélange la nostalgie du début des années 2000 avec une production nouvelle génération, dévoilant ce que signifie rechercher des liens dans un monde où le numérique prime, en mêlant humour, chagrin et vulnérabilité dans chaque refrain. 2023 a marqué sa première tournée en tête d’affiche à travers l’Europe et le Royaume-Uni, avec des concerts à guichets fermés à Amsterdam, Paris et trois soirs consécutifs à Londres. En 2024, il a enchaîné avec les deux projets SUBMISSIVE et SUBMISSIVE 2, donnant 47 concerts à travers les États-Unis, l’Europe et le Royaume-Uni. Au cours de l’année écoulée, il a fait l’objet d’articles dans Billboard, Essence, VIBE, The FADER et a fait la couverture numérique de Gay Times, consolidant ainsi sa place parmi les nouvelles voix les plus magnétiques du R&B.LIVE NATION – L-R-20-7529/L-R-22-1699

ALHAMBRA 21, RUE YVES TOUDIC 75010 Paris 75