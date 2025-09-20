Destin de femmes et lieux de mémoire Institut Fénelon Traverse Crouet – entrée après la Chapelle de la Visitation Grasse

Destin de femmes et lieux de mémoire Samedi 20 septembre, 14h00 Institut Fénelon Traverse Crouet – entrée après la Chapelle de la Visitation Alpes-Maritimes

En 1792 les 25 religieuses de la Visitation quittent leur couvent de la rue Tracastel qui sera vendu comme bien national.

Des 1807, après la signature du Concordat, la communauté se reconstitue et achète l’ancien petit séminaire place Saint-Martin qui devient rapidement exigu.

En 1817 grâce au soutien financier des autorités et des nombreuses vocations, la congrégation achète sous la Place Neuve le bâtiment dit théologal avec un grand jardin où seront construits la Chapelle et l’aile au couchant.

Les achats successifs de petits jardins cultivables et arrosables avec l’obligation de vivre en clôture offriront à la communauté et aux pensionnaires un havre de sérénité.

En 1905, la loi sur la séparation de l’Eglise et de l’Etat leur interdit d’enseigner, les prive de nouvelles vocations avec des pertes financières.

Conférence par Gisèle Rolando.

Monsieur Léandri, directeur de l’Institut Fénelon nous accueillera dans les locaux rénovés.

