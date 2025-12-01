Destination 2026 HNYE Pary Sportbeach Marseille 8e Arrondissement
Destination 2026 HNYE Pary Sportbeach Marseille 8e Arrondissement mercredi 31 décembre 2025.
Destination 2026 HNYE Pary
Mercredi 31 décembre 2025 à partir de 22h. Sportbeach 138 Avenue Pierre Mendès France Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 79 – 79 – 79 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-31 22:00:00
fin : 2025-12-31
Date(s) :
2025-12-31
Sportbeach New year eve party Destination 2026 menu festif et soirée musicale et dansante!
Pour le Nouvel An, Le Sportbeach et le Boa Vista s’unissent et lancent Sportbeach x BOoa Vista Airlines une nuit entière transformée en vol spécial direction 2026.
Deux espaces à bord, entre lounge rétro et cockpit open format, des DJs aux commandes et une ambiance survoltée… Le 31 décembre, embarquez avec nous pour un décollage festif inoubliable. .
Sportbeach 138 Avenue Pierre Mendès France Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Sportbeach New year eve party Destination 2026: a festive menu and an evening of music and dancing!
L’événement Destination 2026 HNYE Pary Marseille 8e Arrondissement a été mis à jour le 2025-12-16 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille