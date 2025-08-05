« Destination ailleurs » Chorale la Cantaria Saison culturellle complexe du Phénix Rue de Picardie Mésanger

« Destination ailleurs » Chorale la Cantaria Saison culturellle complexe du Phénix Rue de Picardie Mésanger samedi 7 février 2026.

Rue de Picardie Complexe Culturel du Phénix Mésanger Loire-Atlantique

Tarif : 14 – 14 – EUR

Début : 2026-02-07 20:30:00

fin : 2026-02-07 22:00:00

2026-02-07

Pour cette nouvelle saison culturelle 2025/2026 la Commission Culture souhaite continuer dans sa dynamique. La culture est faite pour rassembler, partager et vivre des moments de plaisir et de détente.

Après leur dernier succès Choeur à Coeur qui a rassemblé près de 2000 spectateurs en octobre 2024, la chorale LA CANTARIA fait escale à Mésanger. Une nouvelle étape pour cette invitation au voyage et à l’aventure au gré des chansons françaises qui ont traversé les dernières décennies.

Vous serez plus de 300 à fredonner ces immenses succès d’hier et d’aujourd’hui. Les 70 choristes et vous, le public, car vous connaissez toutes les chansons de ce répertoire choisi par la cheffe de chœur. .

Rue de Picardie Complexe Culturel du Phénix Mésanger 44522 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 96 75 22 culture@mairiemesanger.fr

English :

For this new 2025/2026 cultural season, the Culture Commission hopes to maintain its momentum. Culture is about bringing people together, sharing and enjoying moments of pleasure and relaxation.

German :

In der neuen Kultursaison 2025/2026 möchte die Kulturkommission ihre Dynamik fortsetzen. Kultur ist dazu da, Menschen zusammenzubringen, zu teilen und Momente des Vergnügens und der Entspannung zu erleben.

Italiano :

Per questa nuova stagione culturale 2025/2026, la Commissione Cultura spera di continuare il suo approccio dinamico. La cultura è riunire le persone, condividere e godere di momenti di piacere e relax.

Espanol :

Para esta nueva temporada cultural 2025/2026, la Comisión de Cultura espera continuar con su enfoque dinámico. La cultura consiste en reunir a la gente, compartir y disfrutar de momentos de placer y relajación.

L'événement « Destination ailleurs » Chorale la Cantaria Saison culturellle complexe du Phénix Mésanger a été mis à jour le 2025-08-05