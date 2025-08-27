Destination camping Plaine de jeux de la Géraudière Nantes

Destination camping Plaine de jeux de la Géraudière Nantes mercredi 27 août 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-08-27 10:00 – 23:55

Gratuit : oui Tout public

2 jours d’animation à la plaine de jeux de la Géraudière, à coté du gymnase.Animation bien-être, sportives, coin lecture, théâtre, peinture, tournoi de pétanque, jeux en bois, spectacle de feux…Possibilité de dormir sur place sous tente (inscription auprès du CSC dse Reanrds (02 40 76 96 85) / restauration sur place (5E/le repas)observation des animaux nocturnes et astronomie

Plaine de jeux de la Géraudière Nantes 44300