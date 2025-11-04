Destination Créa – Le RDV pour entreprendre à Saint-Dizier Espace Coeur de Ville Saint-Dizier

Destination Créa – Le RDV pour entreprendre à Saint-Dizier Mardi 4 novembre, 13h00 Espace Coeur de Ville Haute-Marne

Entrée libre

Le salon Destination Créa est le rendez-vous pour entreprendre à Saint-Dizier.

Mardi 4 novembre 2025, de 13h à 17h, à l’Espace Cœur de Ville – Place Général de Gaulle, Saint-Dizier.

Au programme :

14h : Financer son projet – Comment convaincre son banquier ? (avec la BPALC)

14h45 : Démarrer son activité avec le numérique (CCI / CMA)

15h30 : Construire son projet d’entreprise – Outils bancaires et solutions de financement (Crédit Agricole)

Un événement organisé par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat Grand Est, la CCI Meuse Haute-Marne et les Chambres d’Agriculture Meuse & Haute-Marne, avec le soutien de la Région Grand Est et plusieurs partenaires.

Espace Coeur de Ville Place du Général de Gaulle, Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est

Un après-midi dédié à la création, reprise et transmission d’entreprise, avec ateliers, conseils et rencontres pour entreprendre à Saint-Dizier.