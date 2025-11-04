Destination Créa – Le RDV pour entreprendre à Saint-Dizier Espace Coeur de Ville Saint-Dizier
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-04T13:00:00 – 2025-11-04T17:00:00
Le salon Destination Créa est le rendez-vous pour entreprendre à Saint-Dizier.
Mardi 4 novembre 2025, de 13h à 17h, à l’Espace Cœur de Ville – Place Général de Gaulle, Saint-Dizier.
Au programme :
- 14h : Financer son projet – Comment convaincre son banquier ? (avec la BPALC)
- 14h45 : Démarrer son activité avec le numérique (CCI / CMA)
- 15h30 : Construire son projet d’entreprise – Outils bancaires et solutions de financement (Crédit Agricole)
Un événement organisé par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat Grand Est, la CCI Meuse Haute-Marne et les Chambres d’Agriculture Meuse & Haute-Marne, avec le soutien de la Région Grand Est et plusieurs partenaires.
