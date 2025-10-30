Destination Halloween contes de la maison hantée Accueil Touristique d’Agen Agen

Destination Halloween contes de la maison hantée Accueil Touristique d’Agen Agen jeudi 30 octobre 2025.

Destination Halloween contes de la maison hantée

Accueil Touristique d’Agen 38 rue Garonne Agen Lot-et-Garonne

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-30

fin : 2025-10-30

Date(s) :

2025-10-30

Pour l’occasion, vous suivrez le mage Lucius qui vous racontera des histoires à faire peur dans… une maison hantée d’Agen ! L’atelier se poursuivra par la confection de masques et guirlandes pour Halloween, puis par le partage d’un goûter bien mérité !

La traditionnelle fête du 31 octobre est devenue un événement incontournable à Destination Agen ! Pour l’occasion, vous suivrez le mage Lucius qui vous racontera des histoires à faire peur dans… une maison hantée d’Agen ! L’atelier se poursuivra par la confection de masques et guirlandes pour Halloween, puis par le partage d’un goûter bien mérité ! .

Accueil Touristique d’Agen 38 rue Garonne Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 47 36 09 info@destination-agen.fr

English : Destination Halloween contes de la maison hantée

For the occasion, you’ll follow the mage Lucius as he tells scary tales from… a haunted house in Agen! The workshop continues with the making of Halloween masks and garlands, followed by a well-deserved snack!

German : Destination Halloween contes de la maison hantée

Zu diesem Anlass werden Sie dem Magier Lucius folgen, der Ihnen gruselige Geschichten in… einem Spukhaus in Agen erzählen wird! Der Workshop wird mit dem Basteln von Masken und Girlanden für Halloween fortgesetzt, und anschließend wird ein wohlverdienter Snack geteilt!

Italiano :

Per l’occasione, seguirete il mago Lucius mentre vi racconta storie spaventose in… una casa stregata ad Agen! Il laboratorio prosegue con la realizzazione di maschere e ghirlande di Halloween, seguita da una meritata merenda!

Espanol : Destination Halloween contes de la maison hantée

Para la ocasión, seguirás al mago Lucius mientras te cuenta historias de miedo en… ¡una casa encantada de Agen! El taller continúa con la confección de máscaras y guirnaldas de Halloween, ¡seguido de una merecida merienda!

L’événement Destination Halloween contes de la maison hantée Agen a été mis à jour le 2025-10-11 par OT Destination Agen