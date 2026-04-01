Destination Japon ! Bibliothèque Le Chat Pitre Le Folgoët
Destination Japon ! Bibliothèque Le Chat Pitre Le Folgoët mercredi 15 avril 2026.
Le Folgoët
Destination Japon !
Bibliothèque Le Chat Pitre 4 Pl. Ty An Holl Le Folgoët Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 10:00:00
fin : 2026-04-15 16:00:00
Date(s) :
2026-04-15
Envie de voyage et de créativité ? Cet atelier d’arts plastiques propose aux enfants de 7 à 14 ans une immersion dans l’univers japonais à travers différentes réalisations, en collectif et en individuel. Animé par l’artiste Christelle Mengès, il invite les enfants à explorer leur imagination autour de thèmes inspirés du Japon.
Merci de prévoir une tenue peu fragile ainsi qu’une trousse contenant crayons, feutres et ciseaux.
Les participants peuvent apporter leur pique-nique afin de déjeuner sur place. Sur inscription. .
Bibliothèque Le Chat Pitre 4 Pl. Ty An Holl Le Folgoët 29260 Finistère Bretagne +33 2 21 81 45 65
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English : Destination Japon !
L’événement Destination Japon ! Le Folgoët a été mis à jour le 2026-04-07 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne
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