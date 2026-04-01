Destination Japon ! Bibliothèque Le Chat Pitre Le Folgoët

Le Folgoët

Destination Japon !

Bibliothèque Le Chat Pitre 4 Pl. Ty An Holl Le Folgoët Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 10:00:00

fin : 2026-04-15 16:00:00

Date(s) :

2026-04-15

Envie de voyage et de créativité ? Cet atelier d’arts plastiques propose aux enfants de 7 à 14 ans une immersion dans l’univers japonais à travers différentes réalisations, en collectif et en individuel. Animé par l’artiste Christelle Mengès, il invite les enfants à explorer leur imagination autour de thèmes inspirés du Japon.

Merci de prévoir une tenue peu fragile ainsi qu’une trousse contenant crayons, feutres et ciseaux.

Les participants peuvent apporter leur pique-nique afin de déjeuner sur place. Sur inscription. .

Bibliothèque Le Chat Pitre 4 Pl. Ty An Holl Le Folgoët 29260 Finistère Bretagne +33 2 21 81 45 65

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English : Destination Japon !

L’événement Destination Japon ! Le Folgoët a été mis à jour le 2026-04-07 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne